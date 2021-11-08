陳子璇結束與高國華的9年婚姻後，身為「補教天后」的她隻身在大陸打拚，不時透過臉書分享近況，可以看出她保養得很好，一點都看不出已經48歲，恢復單身後可說桃花不斷，今(11/8)透露又有新邂逅，不料前夫高國華聽聞後回了一句話，陳子璇直接斷了跟對方的聯繫。

陳子璇透露過去參加飯局，通常都是跟老闆一起前往，但幾個月前一場晚宴，老闆不想去，她只好一人上陣，場上的人她大多不認識，沒想到坐左邊的企業家對她友善地笑了笑，兩人因此聊起來，對方突然問她：「你喜歡吃日料嗎？」，陳子璇表示喜歡，企業家便邀她吃飯，她當下答應了，不過心想：「這種場面話聽多啦，聽聽就好」。

不料企業家隔天真的來訊邀約，陳子璇以忙碌、有事推託，但對方非常積極熱聊不放棄，最終拗不過，陳子璇赴約了，飯局中觀察這位男子，覺得對方幽默風趣，第一印象還不錯，中途企業家突然透露自己是1981年出生的，陳子璇大驚：「OMG！我心想也太小了吧？和外表實在不像」，也因為年紀差太多，雖然對方說不介意，但她最終沒有透露自己的年紀。

事隔幾天後，陳子璇接到高國華來電，但她澄清彼此現在就只是普通朋友，如今通電話都是講一些日常事務或公事，這天高國華心血來潮，突然問：「最近有人追妳嗎？」，陳子璇也不避諱，把約會的事告訴他，並透露男方是1981年生的，高國華聽完回了一句：「哇！和大兒子同年吔！」，讓陳子璇當頭棒喝直接愣住，忍不住狂笑：「媽呀！這聯想太錯綜複雜了，要是你們，會覺得尷尬嗎？哈哈」，不過前夫這句話，卻也讓她沒再跟這位鮮肉企業家聯絡了。