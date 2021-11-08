在本土劇領域發展有成的男星江俊翰，好不容易走出涉毒陰霾，日前又遭前男友P先生指控多人運動及涉毒，江俊翰出示檢驗報告自清，反擊前男友是恐怖情人，最後更含淚公開出櫃「身為同志我沒錯」，得到外界支持，P先生也發文道歉，但江俊翰內心仍深受打擊，日前他獨自前往花東散心，看著海一度垂淚，昨(11/7)他更新了近況，人已回到台北，但立冬這天獨自做了這件事，讓他不禁眼眶紅了。

江俊翰深陷風波之中，加上疫情影響，幾乎沒出來活動，直到上個月25號，突然po文「是時候該走了吧…」，引發熱議，其實江俊翰是踏上一個人的旅程，到花東沿海公路沉澱心情，一度含淚自問：「你憑什麼讓這麼多的陌生人為你加油，你到底憑什麼？」，之後請大家別再幫他加油，因為他下定決心，靠著自己振作起來。

事隔約2周，江俊翰更新了近況，人已經在台北，昨現身北市大直，獨自一人去看了漫威最新電影《永恆族》，吐露：「雖然是娛樂爽片，但最後有個情節，居然讓我眼眶紅了…」。

在立冬這天，江俊翰自己去看電影，結束之後又自己去吃了晚餐，透露連飯都吃不完，但是心境似乎有些變化，「因為有了目標，所以需要再年輕一點，需要再努力的瘦一點，還要努力的再白一點，我，一直都有在努力着」，心情顯得明朗了一些，不忘祝福大家在立冬這天，有個美麗的夜晚。

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