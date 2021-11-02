60歲林男（右）為找尋愛車，兩度跌到水溝內，還失聯三日。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區一名60歲林姓男子25日騎車到大坑號步道散步，欲返家卻找不到愛車，還因此跌落在溝渠，經警方協助送醫治療，熱心員警隔日還特別前往大坑8號步道為林男尋找遺失的機車，找到車後通知林男家屬，未料林男的太太劉婦告知警方林男出院返家後又出門失聯，警方也發動尋找，在三日後於北屯區松竹路與軍功路口發現他，這才知道，因為尋找愛車，他再次跌落溝渠，已三天未返家！

台中市警察局第五分局北屯派出所10月25日14時至16時許，接獲民眾報稱於北屯區建成巷銀龍橋附近有名男子跌落溝渠，到場員警發現是60歲的林男，他自稱，騎車至大坑8號步道散步，散步完卻僅記得自己將機車停在步道附近、不記得確切位置，心急如焚地在步道附近四處尋找，卻因路況不熟而跌落水溝，警方立即協助送醫，並聯絡林男的太太劉婦至醫院照護後帶返家，所幸並無大礙。

因林男心繫遺失的愛車，員警也在26日前往大坑8號步道找尋該部重機車，由於地點不明確，找了許久終於在步道旁草叢堆中發現，便將機車牽至山下並立即通知林男家屬。不料，林男的太太劉婦告知警方林男在25日出院返家後再度自行外出、迄今未歸，劉婦十分擔心，另已同步向所轄分局通報協尋。

警方因林男離家未歸，有安全上疑慮，故於巡邏時加強尋找，27日12時許，員警接獲通報於北屯區松竹路與軍功路口有名男子徘徊，趕緊前往查處，發現即為林男！當下林男又向警方表示他今日是要來找尋遺失之重機車、不小心跌落溝渠，已三天未返家！

此時警方才知悉原來林男因患有中度精神障礙，於時間概念上有錯亂之情形，趕緊告知林男已尋獲渠心心念念之機車並將林男帶返所撤銷協尋，終於使事件圓滿落幕！

第五分局分局長林沐弘呼籲，民眾於車輛停妥離開前，可利用手機拍下愛車位置，並連同附近門牌、路牌或電線杆一起拍下來，避免忘記位置。