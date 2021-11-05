新北市蘆洲區9月間發生一起鬥毆殺人案，陳姓男子因不滿簡姓男子積欠他租車費用，帶著大批人馬與對方談判，未料事後卻被簡男的白姓、林姓友人攔下，而陳男的林姓友人見狀也立即下車，持手虎刀與對方搏鬥，期間林男持刀朝簡男一方的林男猛捅數刀，造成對方不治身亡，殺人後的林男一行人還試圖藏匿，被警方逮捕。新北地檢署今日偵結，依殺人等罪嫌起訴林男等人。

據了解，陳男疑似是樹林地區幫派份子，因竹聯幫蘆洲育仁會的簡男等人借了一輛賓士車，卻逾期歸還，還將車輛毀損，原本20多萬的營業、車損等費用被硬凹，陳男便相約簡男一行人談判。

陳男9月10日凌晨2時許帶著幫眾，持開山刀、鋁棍等準備進入蘆洲區復興路的汽車美容店，與簡男等人談判，但見店內人多，便衝衝離去。不過，當陳男行經蘆洲大台北果菜市場附近時，簡男一方的白男便騎車攔截，機車後座的林男也持棍棒下車，這時陳男一方的林男則持手虎刀，1分鐘內對林男的腹部、心臟猛刺，導致他上腸繫膜動脈、心臟出血，重傷不治。

林男殺人後隨即坐上陳男轎車逃逸，陳男駕駛途中還衝撞了2輛小客車，同夥還下車持指虎、折疊刀，砸毀無辜車輛，揚長而去。陳男等人事後更將殺人的林男藏匿在同夥的桃園住處，躲避警方查緝。

檢方認為，陳男等人因小事就逞兇鬥狠，又在道路上公然持刀械砸毀無辜車輛，簡直目無法紀，嚴重危害社會治安及安寧，且被告林男與林姓被害人無深仇大恨，竟下手猛狠，1分鐘內猛刺對方身體、雙手多次，視其為刀殂魚肉，因此依殺人罪、公然聚眾施強暴脅迫罪起訴林男，另依公然聚眾施強暴脅迫罪起訴陳男等同夥，並建請法官對林男等人從重量刑。