台中一名18歲男大生開車時，不小心擦撞瑪莎拉蒂，遭3名黑衣人圍毆命危，引起社會關注，一向關注時事的網紅T妹（Tiffany Chen）也對此發表看法，指出自己的孩子如果遇到這種狀況要自救，「說爸爸是殺人犯！台灣就是欺善怕惡的，肯定會停手查一下背景怕被報復。」

T妹在臉書發文提到，「看到一個大學生乖乖去完教會，只是行車擦撞道歉賠錢就好，把人打到命危。」她自己同樣身為人母，忍不住嘆：「每一個孩子都是媽媽用心培育成長的寶貝，而且每一個小孩來到世上都是天真無邪的，為什麼社會要教他殘酷的事實？」

T妹想到如果此事是被自己的兒子碰上，她要如何教孩子自救：「第一說爸爸是殺人犯！台灣就是欺善怕惡的，肯定會停手查一下背景怕被報復。如果對方失心瘋無效，我會教兒子說：我媽是T妹，這時對方肯定會住手！」雖然是開玩笑，但過去她確實自爆過：「孩子的親生父親是一名殺人犯」。

T妹無奈，這件事沒有重大仇恨，也沒有扯上利益，男大生什麼都沒做，卻因為這點小事被痛毆，「台灣怎麼變這樣？！」她也硬起來表示：「如果誰碰到我的兒子，你一定會死的很慘！我會用自己最大的努力，人脈、錢財、我會讓你與家人得到應有的報應！」更痛批這群黑衣人這麼沒人性和教育絕對有關。