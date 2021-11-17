同居情侶歐男與張女飼養1隻可愛的短毛貓，分手後卻展開搶貓大戰，歐男將貓帶走，張女由賴男夫妻陪同討貓，3人見歐男抱貓進自小客車後，張女衝進後座與歐男搶貓大喊：「救命」，賴妻也加入戰局，賴男打開駕駛座車門壓制歐男，兩女將貓帶離後，賴男又把歐男揍一頓。案經歐男提告，台中檢方依傷害等罪起訴張女等3人。

歐男與張女在交往同區期間飼養1隻短毛貓，兩人因故發生爭執分手，歐男將貓帶離同居處，張女遍尋不著貓。經友人告知，歐難以將貓帶至新租住的住處。

張女在今年4月4日晚間7時許與賴男、劉女兩夫妻到歐男5樓住處敲門未獲回應，下樓等候，直到晚間10時許，發現歐男帶貓下樓，並進自小客車內，賴男開啟駕駛座旁車門掐歐男脖子壓制，由張女及劉女開後車門要抓走貓，與歐男發生拉扯後，強行將貓帶走。

賴男又將歐男拉出車外攻擊頭部、腹部，並推他撞牆，導致歐男手部、腿部及頸部等多處擦挫傷，事後向警方報案。

張女等3人都坦承將貓帶走一事，張女辯稱，她在搶貓時，因遭歐男攻擊大叫，賴男及劉女才來幫忙，劉女也被歐男攻擊受傷，所以，賴男才會阻止歐男。

賴男否認妨害自由及傷害等犯行，辯稱，她聽到張女喊救命，並與歐男在車內拉扯，又見到太太在搶貓，一時情急才打開駕駛座車門壓制歐男，要讓他放手，太太在拉扯過程中受傷。兩女搶走貓後，他留在現場壓制歐男，以免發生危險，並揮拳作勢要打歐男的肚子，但沒有真打下去。

檢察官以現場監視影像佐證，認定賴男控制駕駛座上的歐男後，張女及劉女將貓帶離，賴男又將歐男徒手毆打成傷，但並無證據認定雙方在車內有互相攻擊傷害等事，而張女及劉女涉及強制罪、賴男設強制及傷害罪，而將3人起訴。