警方在疫情期間，查獲林姓慣竊專挑腳踏車下手行竊，隨機偷遍北市大安、信義、松山區等「蛋黃區」，光今年5月至8月就偷走32輛腳踏車，其中不乏高檔單車、電動腳踏車，合計被害人損失46萬多元。台北地檢署依竊盜罪起訴這名「腳踏車大盜」，並以林男為累犯，請法院審酌加重其刑。

起訴指出，林男曾涉竊盜案件，被台北地院判處應執行1年4月徒刑確定，去年10月執行完畢，但林自今年5月16日至8月26日止，在台北市大安區、信義區、松山區、中山區、中正區等「蛋黃區」隨機偷腳踏車。

林男的作案方式，都是凌晨或早上，騎自己的腳踏車在路上隨機行竊，發現民眾的腳踏車停放無人看管，即打開車鎖後直接騎走，事後被害民眾發現腳踏車遺失報案，警方調閱監視器發現竊嫌都是同一人。

警方發現，林男在3個月內共偷走32輛腳踏車，有一般腳踏車、也有3萬多元的高價單車、或電動腳踏車，據被害人估算，這32輛腳踏車總價值為46萬1335元。

檢方認為，林男涉及32次竊盜犯行，請求法院分論併罰，並以林有竊盜前科，屬於累犯，請求法院審酌加重其刑，並追徵他偷走的32輛腳踏車總價為46萬1335元。