苗栗近日爆發1起父母虐殺2歲兒子後埋屍，還向政府領取育兒津貼事件，警檢方4日挖掘出男童白骨與尿布，目前孩童父親已遭羈押，生母則因懷孕35週即將臨盆限制住居；法醫高大成表示，因孩童已成白骨較難判斷是否遭虐，但仍可從頭骨細節判斷孩童生前是否頭部重創，也能從骨頭切片追查是否營養不良。

據ETtoday報導，高大成表示，一般虐童案有3大特徵，包括骨折、燙傷、顱內出血，但此案遭殺害的2歲兒子被發現時已成白骨，要針對上述特徵判斷是否虐童較困難；但若孩童生前頭部遭重擊造成顱內出血，頭骨上就會出現非整根骨頭斷掉的「線狀骨折」，也會有「股痂」，若並未到骨裂程度，也會有「血痕」，都能作為判斷是否遭受虐打的依據。

此外，高大成說，也可以從白骨中做骨切片，確認孩童生前是否營養不良，以骨質酥鬆程度或是其他數值，做為判斷孩童生前是否遭到父母虐待的依據。

苗栗父母毆打2歲兒子致死後埋屍，竟持續向政府詐取育兒津貼；警方起初發現生母的4個孩子中有1子不見，追查得知遭殺害。（讀者提供）

桃園市婦幼隊和苗栗縣政府社會處起初是因發現該生母的女兒遲未註冊就學，因此委託竹南分局協尋，員警在竹南鎮發現學童生母陳女與同居人林男，驚覺陳女生的4名子女有1名不見蹤影，經深入追查發現男童疑被親生父母毆打致死埋屍，4日已找到兒子屍骨，昨（5日）已進行初步相驗。

警方調查， 陳女共生了6歲、3歲、2歲、1歲等4名小孩，除6歲女童外，均為陳女與同居的林男所生，發現2歲男童失蹤後，2人辯稱去年6月外出遊玩，男童走失了，但未報警，後又改口6月間某日，男童不明原因暴斃，發現時身體已冷冰冰，才帶到林男上班地點附近的偏僻處掩埋。