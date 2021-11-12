南部科學園區一家知名人造光源和光譜分析技術領先廠商，疑似遭員工竊取營業祕密，並前往大陸地區設立公司營利，檢警偵辦多日縝密蒐證，日前到離職王姓及陳姓女員工住處等地搜索，查扣相關資料，並拘提2人到案說明，檢方訊問後，認王女涉犯營業祕密法等罪嫌重大，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准，另陳女諭知6萬元交保並限制住居。

橋頭地檢署接獲警方情資，南部科學園區一家知名人造光源和光譜分析技術領先廠商，疑似遭員工竊取營業秘密，並前往大陸地區設立公司營利，檢警立即組成專案小組全力偵辦，經過多日縝密蒐證，分別於今年9月22日搜索公司37歲離職王姓女員工、11月9日搜索42歲陳姓離職女員工住處等地點，查扣相關手機、電腦及紙本文件等資料，並拘提王女、陳女等人分別到案說明。

經專案小組調查發現，王女見公司技術具有相當市場價值，竟與該公司大陸地區業務經理，分別在大陸地區及台灣地區設立公司，由王女非法取得該公司「零件採購」資料，及透過陳女取得產品設計機構圖及分析系統等營業秘密資料後，利用公司營業祕密在大陸地區營利，初估不法獲利達新台幣1000萬以上，案經檢察官蘇恒毅偵訊後，認王女涉犯營業祕密法等罪嫌重大，且有串證之虞，於9月22日向橋頭地方法院聲請羈押禁見，經法官諭知10萬元交保並限制住居、禁止出境出海。

檢方不服原裁定向智慧財產及商業法院提起抗告，經發回後，於11月2日經裁定王女羈押禁見獲准。被告陳女經檢察官訊問後，諭知6萬元交保並限制住居。

檢方強調，對於不法侵害廠商營業祕密的犯行，必嚴加查緝，積極究辦，以保護產業競爭力。