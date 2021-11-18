大陸《經濟參考報》18日報導，入夏以後，杭州、成都、北京等地接連發生電動自行車自燃事故，造成不同程度受傷情形，引發社會對電動自行車安全的強烈關注。據中國自行車協會的資料顯示，近年來，中國電動自行車年銷量超過3000萬輛，社會保有量接近3億輛。生產、銷售、停放、充電各環節亂象頻生。

《經濟參考報》報導，事故背後存在電動自行車生產、銷售、停放、充電等各環節亂象癥結。專家建議，各相關部門要加強對電動自行車行業進行全鏈條監管，從源頭防患火災事故。

今年7月18日中午，在浙江杭州玉皇山路上，一輛電動自行車在行駛中突然自燃，一團火球瞬間將車上的一對父女吞噬。一旁保全拿出滅火器，眾人齊心協力，不到一分鐘將火撲滅，將父女二人送至醫院急救。杭州消防火調技術人員對涉事車輛調查。在電動自行車零組件燃燒熔化後殘骸中，發現了不少電池內部金屬片，說明電瓶內有物質外泄。初步判斷，電動自行車起火與鋰電池故障有關。

據統計，近來大陸電動自行車起火爆炸事故呈現多發態勢。據大陸應急管理部消防救援局7月發布的資訊顯示，今年以來，大陸全國發生電動自行車火災事故6462起。而從火災場所看，居民住宅、自建房和沿街門店是電動自行車火災高發場所。

今年5月10日，成都市一社區電梯內一輛電動自行車突然起火，電梯內有3名男子，一名女子抱著一名嬰兒，3秒內火焰瞬間吞噬整個電梯間，多人被燒傷；同樣在5月，北京市西城區一戶居民家突發火災。事前一晚男主人將電動車電池拿回家充電，凌晨，電池表面溢出液體並有刺鼻異味，隨後冒煙起火。此次事故不僅損毀了車主家中財物，還造成了1死1傷的嚴重後果。

《經濟參考報》報導，大陸電動自行車屢次自燃事故的背後存在著產品技術不合格、電瓶私改氾濫、違規停車充電等多項隱患癥結。

報導稱，「野雞」廠家致大量不合格電動車產品在市場流通。以「7·18杭州電動自行車火災事故」為例，根據杭州市市場監督管理局調查報告顯示，涉事車主車輛是向杭州上城區「滿意車行」購買的「迅馳雅馬哈」牌電動車，由杭州迅馳雅馬哈工貿有限公司（以下簡稱「迅馳雅馬哈」）委託無錫邦度科技有限公司貼牌生產。

公開信息顯示，該電動自行車企業從2011年開始頻繁被起訴。據天眼查App，該公司被標注有39項「自身風險」及6項預警資訊，其中有多項與生產不合格產品或產品缺陷有關。迅馳雅馬哈多次因產品責任糾紛和產品生產者責任被起訴，被法院判定「產品存在缺陷」等原因需承擔賠償責任。此外，該公司還有大量買賣合同糾紛。

銷售市場提供大量電動自行車電池私自改裝業務埋下隱患。2018年，大陸電動車新國標《電動自行車安全技術規範》正式頒布後，對電池的性能進行了限制，保證使用安全。然而，為了滿足部分使用者的需求，部分非正規廠家或者個人會私自改裝電池，並且為了省成本，去掉了電池保護架，降低了電池的抗碰撞性，增加了安全隱患。

隨機暗訪杭州街頭幾家電動自行車商鋪，多家店主均表示，可以加錢為電動自行車換裝更大容量電池，「60伏、90多伏的電池組都可以換，本來能續航40公里的車，輕鬆增加到80公里。如果想跑得快，還可以把電動自行車的限速器給關閉，跑到50-60沒問題。」店主說。