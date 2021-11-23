2021馬來西亞旅展（MATTA Fair）20～21日於吉隆坡World Trade Centre KL舉行，交通部觀光局此次在當地疫情和緩後參與，為新南向市場疫後首次實體展，盼能突破疫情限制，呈現台灣最多元的傳統文化和豐富的觀光資源，為國境開放引客暖身。

觀光局此次在馬來西亞旅行社協會（MATTA）主辦的2021馬來西亞旅展中，設置深受吉隆坡民眾喜愛的台灣館，並結合數位科技「Time for Taiwan 線上台灣館」網路活動，搭配每日3場限量版「活力牛」小提燈DIY體驗，以及華空、長榮航的精彩旅遊講座。

觀光局表示，台灣館以日月潭環湖遊程為發想主軸，採用明亮清新的湖水綠作為主視覺，融入自行車、雙鐵等台灣印象，推廣2021自行車旅遊年「綠色交通．漫遊台灣」，並結合沿途自然風景、特色美食小吃，傳達台灣觀光獨特魅力。

展館內規畫「自行車拍照體驗區」，鼓勵民眾拍照上傳至社群網站分享＠tbrockl，並於臉書專頁打卡、在相關貼文下方留言即有機會獲得小禮品。同時，亦設置多個QR Code可掃描登入「Time for Taiwan 線上台灣館」，填達問卷即可獲得限量版口罩。

觀光局表示，疫情爆發以來雖嚴管國境，但馬國民眾對來台觀光熱情不減，在近期疫情和緩後紛紛詢問台灣邊境管制情況，期盼疫後能來台旅遊。台灣館主打自行車旅遊，並藉由實體展辦理B2B與B2C活動，向旅行業者和民眾傳遞台灣新景點及觀光圈新行程。

除了實體台灣館外，觀光局亦在「Time for Taiwan 線上台灣館」的「Experience Taiwan」展區會議室（Conference Room）安排業者線上體驗活動，15～29日為馬來西亞主題月，透過虛擬實境模式進行宣傳互動，盼國境重新開放後能將台灣列為旅遊首選。

觀光局表示，此次透過虛實並重方式參與，不僅在國境解封前持續形塑台灣觀光熱度，讓業者接受最新觀光產品，更期待解封後成為馬來西亞旅客首選的海外旅遊目的地，持續為台馬觀光交流熱度增溫。