最後一場「印尼台灣形象展」今日(24)在台北國際會議中心開幕，展覽規劃工業4.0、智慧移動、防疫零接觸、清真產品、時尚生活及文化觀光等六大主題，共設立9個主題形象館及3大特色產業區，140家台灣企業展出。

貿協表示，此次洽談會邀請到國營的印尼電信 (西蘇門答臘) PT. Telkom Indonesia Sumatera Barat、印尼最大的紡織公司 PT. Sri Rejeki Isman (Sritex)Tbk及印尼前三大電子商務平台 PT. Global Digital Niaga (Blibli)等重量級買主與會，總計安排達436場線上洽談。

開幕典禮同步透過直播讓印尼買主即時收看，現場以科技風為主題，展示光陽的電動機車、麥迪創科技的智慧座艙、達瑞創意的電動輔助自行車、啟德電子的人體組成分析儀、德侑科技的迷你電子鼓，更有彰化縣政府支持，展出地方特色產品。

貿協指出，全球多家知名車商如福特、賓士、通用汽車、Volvo等承諾至2040年逐步淘汰燃油車，電動車的發展趨勢已越趨急迫。而印尼擁有豐富的礦產，為全球最重要的鎳礦產地，掌握電動車電池最關鍵的原料，發展電動車的條件非常優良。

此外，印尼政府積極推動電動車發展，推出「電動車監管條例」，獎勵電動車產業投資生產，目標是在2025年達成電動車占國產車比例超過20％。而台灣擁有完整的電動車供應鏈，透過台灣形象展可協助台灣產業邁向國際。

彰化縣的興永和企業首度參加台灣形象展，展出口罩、救生衣、環保布料等紡織用品，在洽談第一日即受到印尼最大紡織公司Sritex關注。文創館的今茂貿易則看準疫後商機，展示攜帶式空氣清淨機。