日本最大在野黨立憲民主黨今天舉行代表選舉（黨主席選舉），47歲的政務調查會長泉健太與62歲的前首相輔佐官逢坂誠二進入第2輪投票，最後由泉健太勝出。

立憲民主黨在第49屆眾議院大選前打出政黨輪替訴求，聯合共產黨等在野政黨共推候選人，以大幅增加議席為目標，但10月31日大選投開票後，席次不增反減，從選前的109席掉了13席，只拿到96席。前代表枝野幸男引咎辭職，今天舉行代表選舉。

日本放送協會（NHK）報導，4名候選人在第1輪投票無人單獨過半，由前2高票的泉健太與逢坂誠二進入第2輪投票，最後由泉健太勝出。

泉健太今年47歲，是京都3區選出的眾議員，共當選過8屆。

他曾任立憲民主黨幹事長福山哲郎秘書，29歲時2度挑戰眾院大選並首度當選。過去在民主黨執政時，曾任內閣府政務官；在舊國民民主黨內當過國會對策委員長與政務調查會長等要職，去年9月參與和立民黨合併。

這次黨主席選舉中，泉最早表態參選，希望帶領立民黨改變形象，盼塑造以新自由主義為基礎、強調自我責任的安心社會。