長髮酒店妹掏證件給警方抄錄資料。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在酒店門口大陣仗實施臨檢勤務。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

八大休閒娛樂場所16日開放營業，高市新興分局警方連續2天規畫擴大臨檢勤務，酒店妹身穿短裙、塗濃妝、足登高跟鞋持小黃卡排排站接受稽查，除首日查獲1名女服務生和酒客未接種疫苗外，次日又查獲2名酒店妹接種疫苗未滿14天就迫不及待上班，2人身上也無快篩證明，警方當場開舉發單移送衛生局裁處。

新興分局警方連續16日、17日2天針對轄區內有女陪侍的休閒娛樂場所執行擴大臨檢勤務，酒店妹因長達約半年的時間沒上班，好不容盼到上班場所營業，個個精心打扮，現場飄散陣陣脂粉味，只見長髮飄逸、身穿短洋裝或超短裙的酒店妹，打扮火辣、競相爭艷，足登高跟鞋在現場排排站，手持小黃卡耐心地接受警方臨檢。

警方首日先在轄區一家KTV內，查獲一名23歲的張姓小姐和22歲的曾姓男酒客，自述未施打疫苗，警方依規定抄錄資料後，函請衛生局認定裁罰。

次日警方在前金區七賢一路一家酒店臨檢，又查獲21歲的陳姓女服務生和23歲的沈姓女服務生，因接種疫苗後未滿14天就上班，2人身邊也無快篩或PCR的檢測陰性證明，警方當場不手軟開立舉發單，函請衛生局審核裁處，衣防疫的傳染病防治法的規定，2名酒店妹可能吞下3000元至1萬元罰單。