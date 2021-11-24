中華電信女籃回娘家活動第1站24日來到宜蘭壯圍國中，身為「傑出」畢業校友的潘姿吟，難得收起以往愛搞笑的風格，除了跟學弟妹分享自己打球的心路過程，也鼓勵大家勇敢追夢，「就算過程可能遭逢挫折或難關，這些卻會變成你們追夢的養分。」

潘姿吟除了分享當年坐小貨車打比賽的小故事，更強調當時教練劉文雄是躲迷藏界的第一高手，「有天晚上我們全隊去宜蘭運動公園玩躲貓貓，當全部球員都找到了，偏偏劉教練消失了，因為他混在公園運動阿伯當中，被找到還不承認。」

回憶當年剛到海山高中報到，潘姿吟說：「我完全跟不上球隊訓練，教練只好叫我到旁邊休息，畢竟海山當時是3連霸球隊，整體訓練要求很嚴格，我好幾次都想放棄拿包包回家算了，但是後來逐漸適應之中，慢慢也忘記想要放棄的念頭。」

至於為何挑戰大陸WCBA？潘姿吟強調自己只是想要跳脫舒適圈，「就是想看看自己能否挑戰WCBA，儘管我加入了冠軍隊，第1年根本打不到球，直到第2年才站上先發，卻碰上膝蓋受傷，最後才選擇回來台灣重新加入電信調整狀態。」

同樣擁有壯圍國中背景的王游乙文，高中畢業就選擇赴日打球，「真的很辛苦，當時每隊只能1名外籍球員上場，我必須要跟一名黑人學妹競爭，造成上場機會擠壓，有時雖感覺很不公平，卻被團隊氛圍感染，就算沒有當上正選也很努力。」

王游乙文也鼓勵學弟妹勇敢追夢，卻強調更重要的是，追夢也要照顧好自己身體，「要有健康的身體，才有辦法繼續追夢。當時雖在日本很辛苦，甚至因傷開刀，但我每次打電話跟家人都是報喜不報憂，也從來不哭，因為我不想家人擔心。」