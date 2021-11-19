福爾摩沙台新夢想家球團19日宣佈禁區長人鄭子洋正式加盟。現年25歲的鄭子洋身高205公分，體重102公斤，畢業於文化大學，國小時曾短暫接觸籃球，不過國、高中階段皆為游泳選手，直到升上文化大學時，因緣際會之下被前台銀教練洪濬正相中，並推薦他參加第13季SBL選秀會，雖在當時未受青睞，但卻使他毅然決然投入籃球懷抱。

鄭子洋為加強籃球實力，從游泳隊轉戰籃球校隊以接受正規籃球訓練，在UBA一級賽場上他留下兩年出賽紀錄，107學年度UBA預賽對決政治大學，鄭子洋以先發之姿登場，上場25分鐘拿下12分7籃板5阻攻，打出大學生涯的代表作。2020年6月鄭子洋成為SBL裕隆籃球隊練習生，並於第18季SBL的登錄名單中，雖未有例行賽上場紀錄，但他仍然維持努力不懈的態度，積極鍛鍊以增進球技。

對於正式加盟台新夢想家，鄭子洋表示，非常感謝夢想家的信任與重視，「團隊中的每一個成員都對我非常好，很願意教導我、分享自己的經驗，我非常喜歡球隊的氣氛，我一定會像一個海綿一樣不斷地吸收、學習，也希望能夠為球隊盡一份力，一起朝向總冠軍邁進。」

夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）也提到，夢想家一直以來都非常專注於培養潛力球員，並以系統化的訓練方式，激勵他們不斷成長。「子洋練習時的態度非常正向積極，我們非常期待能夠與他合作並幫助他激發潛能！」

台新夢想家董事陳立宗表示，雖然剛開始子洋跟我們訓練時較辛苦，不過在短短的30至45天的集訓期中，可以明顯的看見子洋的改變與進步，他也為球隊帶來很多正面的能量！「過去子洋是游泳選手，未來我們除了會加強訓練他的球技之外，也會全力協助他對於籃球的理解與閱讀能力。」

陳立宗更談到，在台灣籃球的組成與發展中，本土長人佔有很重要的一席之地，能夠有機會鼓勵且培養毫不保留、勇敢逐夢的潛力球員，是夢想家一直以來努力的目標。「期待未來他能夠不斷突破自我，發揮身材優勢與夢想家一同成長！」