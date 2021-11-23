中華籃協今日召開第19屆超級籃球聯賽領隊會議，確認本屆各球隊名單及賽程表，新球季將於12月25日於新北市板橋體育館開幕。

第19屆SBL仍維持裕隆納智捷、台灣啤酒、台灣銀行、高雄九太與桃園璞園共5隊參賽規模，例行賽進行8個循環共計80場，每隊出賽32場，取前4名晉級5戰3勝制4強季後賽，兩支季後賽勝隊將進行7戰4勝制總冠軍賽，爭奪本屆冠軍寶座。

本屆SBL新增兩處比賽場館，分別是台灣大學體育館及輔仁大學體育館，各將安排兩周例行賽，其餘場次安排在新北市板橋體育館、桃園巨蛋、高雄市鳳山體育館等地，季後賽及總冠軍賽全部場次均在板橋體育館進行。

第19屆每隊可登錄2名外籍洋將身高總和限制405公分(含)以下，上場時間維持四節6人次，洋將異動截止日訂在111年3月28日，本屆新增規定：球季中途不可登錄當季PLG及T1兩職籃聯盟之外籍洋將。

第19屆熱身賽首度前往離島澎湖縣立體育館舉辦，12月3日至5日共計進行5場賽事，讓澎湖的球迷能近距離欣賞到高水準籃球賽會。