全台業績最強購物中心新竹巨城每年吸引逾1500萬人次來客，今年雖受疫情衝擊6、7月業績，但隨著疫情趨緩，五倍券挹注，10月、11月業績均較去年同期增長25%，12月2日即將迎來周年慶，巨城董事長李靜芳強調，邁向十周年慶，不僅回饋率達23.8%，且迎來120家快閃店助陣，力拚全檔期12天27億元，年增3.8%。

對於遠百竹北店即將於年底前、明年初登場，李靜芳指出，遠百餐飲很強，會有不少本土餐飲首度登場，遠百竹北店進駐勢必共榮，截至11月止，巨城整體業績已達到去年水平，有信心靠這一波周年慶衝出全年超越去年的133億元。

李靜芳不諱言，今年因疫情關係，導至到店人數相對減少，以去年1500萬人次估算，今年有機會達到1350萬人次，估人潮會減10%左右，但總體客單相對提升；巨城今年迎十周年慶，在五倍券效益持續熱絡，目前五倍券收單約占營業額10%，預計周年慶期間使用率更高，加上本周冷氣團又將來臨，估計服飾、3C家電、精品配件、香氛保養等四大業種業績均有望齊聲上揚。

巨城超強集客力每年周年慶均吸引上百家快閃櫃進場搶客，今年更匯聚120家話題快閃櫃，較去年105家多一成之多，其中包括九份世界拉花冠軍咖啡「CHLIV Jiufen」、果實俱樂部、Cabow Pastry、橘香合等甜點輕食。