近700支蕯克斯風齊聚安平古堡合奏。（曹婷婷攝）

近700支蕯克斯風齊聚安平古堡合奏。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市長黃偉哲（左二）指揮近700位蕯克斯風樂手合奏《安平追想曲》。（曹婷婷攝）

台南安平古堡今天下午有一場別開生面、近700支薩克斯風合奏的盛宴，亞太管樂節系列活動「吹響台南400年」薩克斯風大合奏，邀請全台28個薩克斯風樂團及樂團，近700人合力演奏《安平追想曲》、《快樂的出帆》2首曲目，吹響台南400年序曲。

此次活動號召全台北中南薩克斯風樂團接力表演，台南市長黃偉哲也化身指揮家，指揮樂團演奏《安平追想曲》，他說，明年也考慮在台南辦薩克斯風節，希望能召集更多薩克斯風，看能否破金氏世界紀錄。

文化局說，為迎接即將到來的2024年建城400年，特別在在亞太管樂節期間，安排「吹響台南400年—薩音飛揚」薩克斯風大合奏，別具意義。亞太管樂節原訂去年登場，當初本來要集結國際團隊共3000支薩克斯風一起大合奏，希望打破金氏世界紀錄，但遇上疫情，延後到今年才舉辦，由於國際團隊無法來台，今年改成募集400人紀念台南400周年，結果吸引近700人參與。

今天安平遊客人潮很多，這場管樂演奏活動也吸引不少觀光客、民眾到場聆賞，跟著音樂唱和、搖擺起舞。