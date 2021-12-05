南投縣衛生局為提升疫苗施打率，及群體免疫力，12月6日至7日2天到家樂福南投店、埔里店2處接種站，都可以免預約施打莫德納疫苗，並且贈送100元禮券或等值禮品。

衛生局長陳南松表示，南投縣第1劑涵蓋率達74.9％，第2劑涵蓋率為56.9％，為早日達成全國指標第1劑達80％及第2劑達60％，南投縣家樂福2處種站，6日起都提供莫德納疫苗，滿18歲以上符合資格者可接種第1、2、3劑接種外，第1劑打AZ疫苗並滿8周以上，也可混打莫德納疫苗，接種時間為上午10點至下午1點、傍晚5點至8點，免預約可現場登記，但記得帶健保卡和接種小黃卡。

陳南松提醒符合資格的民眾，請把握機會踴躍前往接種，尤其秋冬季節為流感及新冠病毒好發期間，加上春節境外返鄉人潮將至，請尚未完成第2劑的民眾，記得前往接種疫苗，以獲得完整的保護力。

南投縣政府相關疫苗接種訊息，縣政府也會配合中央疫苗配撥時程，盡速公告於縣政府及衛生局相關網站、粉絲專頁，若要健康新聞不漏接，請民眾加入南投縣政府line官方帳號或臉書粉絲專頁(https：／／zh-tw.facebook.com／iNantouCounty／)。