1218四項公投進入倒數，民進黨12月17日投票前一天，將與國民黨尬場，在台北凱道舉辦選前造勢晚會與國民黨在中正紀念堂舉辦的晚會，相距不到百公尺；民進黨中央日前發函各縣市黨部，要求立委、縣市議員全力動員，更訂出責任額，立委100人、市議員50人。

民進黨17日投票前一夜，將在高雄與台北分別舉行造勢晚會，台北場晚間6時30分將在凱道舉辦「台灣行出去」造勢晚會，要求縣市議員、立委強力動員。

各市黨部還強調，這次動員部分中央沒有補助，要求各公職必須在13日就動員狀況及簡訊需求部分，回傳到黨部以利統計。

獲知這次動員黨中央沒有補助，黨內人士就表示，這次公投辦說明會拚場，大家都是虧錢在辦，有某立委要辦在南部，天氣炎熱，只好選在餐廳，因為是下午場，中午就必須前往佈置，餐廳因此中午無法做生意，為了不讓商家虧損，只好從中午就包下整個餐廳，光是場地費加佈置就付了30萬。

除了投票前最後一夜，為了這次公投，民進黨本週三中常會專程移師高雄舉辦，民進黨祕書長林錫耀表示，目的是要用行動讓全國民眾、特別是中南部民眾能夠知道、意識到這場公投不是北台灣政壇的事情，而是關係到整個台灣，特別是中南部許多鄉親，公投結果都會影響到每個人的利益。