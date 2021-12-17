公投選戰進入倒數，藍綠陣營皆在全國各地跑透透，國民黨高市議員李雅靜近日不厭其煩掃街拜票，17日更將「佛祖」請上吉普車，與李雅靜一同繞行鳳山街頭，引起民眾注目，也有許多人揮手、比讚給予回應，呼籲民進黨別再騙神明、騙人民。

四大公投投票前一天，藍綠總動員，雙方陣營各自發出動員令，民進黨15日中常會更移師高雄，喊出全力催出南部基本盤，「用南部來補北部的票」，並將於17日在高雄舉辦大型晚會，府院黨齊聚高雄，誓言高雄要衝出全台公投不同意的最高票。

對此，李雅靜表示，這就是穿草鞋跟穿布鞋的差別，民進黨穿著布鞋甚至皮鞋，訂定KPI績效，傾全黨之力、動用所有資源，砸大錢辦大型造勢晚會對抗民意，而國民黨沒錢、沒資源，只能穿著草鞋與民眾站在一氣，力抗騙神明、騙人民的民進黨。

李雅靜強調，蔡英文總統曾說人民可以選擇不吃萊豬，但進口萊豬不標示，民眾根本無從選擇，難怪坊間瘋傳民進黨騙神明、騙人民，不只人民氣噗噗，連神明也氣到凍未條，因此17日特別將「佛祖」請上吉普車繞行鳳山街頭，高喊「神明生氣了」，希望民進黨別再騙下去。