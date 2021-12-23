針對公投結果，中廣董事長趙少康昨在網路節目發言，在反萊豬議題上，光是高雄一個地方就贏20萬票，某種程度而言，高雄人逼得全台灣人都得吃萊豬。此番言論引發爭議，民進黨立委趙天麟痛批，羞辱高雄人。對此，藥師林士峰認為，就反萊豬投票結果來看，趙陳述的也是既定事實。

對於趙天麟的說法，林士峰今（23日）在臉書發文表示，趙少康稱高雄決定全台灣人吃萊豬，趙天麟批羞辱高雄人，所以趙認為吃萊豬是貶意嗎？林強調，在反萊豬議題上，全國同意和不同意差20萬票，高雄一個地方就贏20萬票，陳述的也是既定事實。

四大公投案結果出爐後，藍營力挺的四個同意全未過關，讓支持者震驚意外，趙少康21日指出，全國吃萊豬跟不吃萊豬的差20萬票，高雄一個地方不同意票就20萬，台南不同意16萬票，假如其他地方都是打平狀態，就算不算台南，光高雄一個地方就差20萬票，從某個角度，高雄人逼得全台灣人都得吃萊豬。

趙少康此番言論，立即遭到趙天麟批評是羞辱高雄人，不過趙少康也隨即反駁，高雄讓台灣人吃萊豬怎麼是污辱呢？難道趙天麟或民進黨認為吃萊豬不好嗎？