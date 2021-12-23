民進黨台南市議員林志聰今天於臉書po文爆料指出，公投第17、18案台南有2處投開票所出現計票錯誤。(摘自林志聰臉書)

民進黨台南市議員林志聰今天於臉書po文爆料指出，公投第17、18案台南竟有2處投開票所出現計票錯誤，「政府公布的得票數，您相信嗎？」他說，此次是發生在對事不對人的投票，若對人的投票發生這種事，每一票都很珍貴，害人落選的話，豈不是慘了？

1218公投落幕，台南不同意票得票率為63％，居全台第一。不過，卻傳出有投開票所出現計票失誤。林志聰說，他接獲有民眾告知，山上區0568投票所將公投第17案同意票與不同意，計票出現顛倒的錯誤，132票不同意票變成同意票，66票同意變成不同意；安定區0549投票所也將公投第18案，292不同意票變成同意，124票同意變成不同意。

他說，這次公投，各政黨都沒找人監票，但即使是這樣，選務人員也不應該含糊。他直指，公投是對事不對人的投票，萬一發生在對人的選舉，若有人因為被計錯票而落選，豈不是很慘？「每一張選票都很珍貴，不容發生這種錯誤。」

台南市選舉委員會主任委員方進呈表示，今早一接獲林志聰議員陳情，當下除馬上查證，也已函報中選會做出更正，中選會今天下午將召開審查會，公告正確投票數。

他說，2投開票所的疏失對結果影響不大，但針對有關選務人員計票疏失部分，一定會再做檢討，也會加強選務人員的訓練，絕不能再出現這種失誤。