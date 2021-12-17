雲林縣長張麗善呼籲民眾好好閱讀公投主文，用智慧判斷未來要過甚麼樣的生活。（周麗蘭攝）

明天（18日）就是公投日，雲林縣長張麗善今（17日）中午把握最後一天宣講時間，透過臉書直播對鄉親清楚報告本次4項公投案主文，她強調，這次投票無關政黨和人，而是對政策的看法，將決定自己未來的生活。

張麗善連日來趕場針對4項公投主文對各鄉鎮民眾宣講，她表示，這段時間以來大家聽得霧煞煞，也不知道怎麼投，這次投票跟政黨無關，也沒有候選人，是政策的問題。

張麗善說，在野黨人目前少，無法完全在立法院展現民意，幸好還有公投可以反應，一人一票決定未來，也讓政府知道不要背離民意，這是大家的責任。

她說，最近她聽到許多惡意扭曲、愚民的說法，對公投並不公平，所以利用午休時間對鄉親報告公投主文，每人心中可以有一把尺，用智慧判斷與決定，未來要過什麼樣的生活。

她表示，第18案是要求政府全面禁止進口萊克多巴胺的豬肉，她相信民以食為天，沒有人要活在食安風暴的惶恐中，也不想影響長輩、子女、朋友的健康，民進黨也曾經說過「瘦肉精應0檢出」，不想吃「瘋豬肉」請投同意票，禁止萊豬進口台灣。

張麗善說，民進黨曾說「公投綁大選是全世界趨勢，單獨辦理是落伍」，第19案提案人很有良心，主文說公投案成立後半年內，若遇有全國性選舉，公投應該與選舉同一天舉行，大家一定都能理性判斷。

張麗善指出，第17案、第20案都是關於能源政策，如果2025年完全排除核能只剩天然氣、再生能源，並不是穩定的基礎電力，這兩案都是希望政府思考能源政策應該更多元。

第17案有關核四商轉，核電便宜、沒有空污，如果核四重啟，核一、核二、核三也可以除役，未來生活要有穩定的供電、合理的電費、經濟起飛，請投下同意票讓政府知道未來能源政策要如何定位。

第20案並不是要求停建中油第三天然氣接收站，而是要求遷離桃園大潭藻礁海岸，民進黨經常說「藻礁永存」，7000多年才得到的藻礁要破壞非常快，環保團體建議讓天然氣接收站遷移，創造有天然氣使用、又保護藻礁的雙贏局面。