韓國人氣校園青春劇《學校》系列的第8部作品《學校2021》，原訂上週首播，因主演金曜漢確診新冠肺炎，韓國電視台緊急宣布延後1週播出。今（24日）下午舉行記者會，為防止感染，除了以線上形式舉行，主演間均以設立隔板，導演金敏泰率領主要演員金曜漢、趙怡賢、秋英宇、黃寶凜星及飾演老師的全錫浩出席。

該劇描述一群選擇不參與大學升學考試、選擇其他道路的18歲年輕人，他們經歷的夢想和友情及充滿心動的成長故事。由於開播前風波不斷，導演金敏泰被問及經過多次變動的感受表示，他加入劇組時是白紙的狀態，面臨時間緊迫的壓力和觀眾對系列作品的期待，坦白說負擔很大，但仍希望盡力拍出與以往不同的《學校》系列。他這次也選擇「職校」作為主題，不強調選擇的「目的」，而是希望可以告訴觀眾「不管是什麼樣的道路，選擇哪條路都可以」。

金曜漢從選秀節目《PRODUCE X 101》第1名出道，首次擔綱電視劇男主角，被問到許多知名前輩出身《學校》系列，會不會因此有負擔？金曜漢坦言「一定有負擔」，會盡最大努力不讓自己成為負擔。巧合的是，金曜漢和角色同樣都是跆拳道選手出身，因負傷而忍痛放棄選手生涯，他說：「我和基俊（劇中角色名）有共同點，一樣是腳踝受傷，所以拍戲的時候會一直想起學生時代。」接著開玩笑說：「不過不同的是基俊少了點天賦，但我不是。」逗笑全場。

趙怡賢因演出《機智醫生生活》中的呆萌雙胞胎人氣大增，她這次飾演個性精明的高中生陳智媛，從小就夢想當木匠，被問及接拍該劇的想法，她說：「我上藝術高中的原因，就是想當音樂劇演員，和勇於追夢的智媛很像，所以一收到角色邀請，直覺認為這個角色就是我。」

秋英宇飾演轉學生鄭英周，角色神秘個性敏感，他先前演出《警察課程》飾演暗戀女主角鄭秀晶的警察新生，他靦腆說：「上次戀愛沒有談成功，希望這次在《學校2021》可以談場順利的戀愛。」黃寶凜星飾演姜瑞英，她形容角色個性特別現實，除了本身的故事，還有感情線，「bromance（兄弟情）的部分也請大家期待！」該劇每週四、五早上10點11月25日起LINE TV、愛奇藝國際站、myVideo跟播。