才在宜蘭壯圍國中結束今年首次中華電信女籃回娘家活動，25日接著來到新竹光華國中繼續進行，光華國中畢業的電信女籃球員林玉書，回到自己熟悉的體育館，自然感觸很深，除了分享自己打球經歷，更鼓勵學弟妹要有不服輸的精神，「選擇這條路就不要怕！」

林玉書回憶當年在光華國中的時光，「我國一進來沒有女籃隊，所以我一開始在田徑隊，直到聽說重組女籃隊，我才連忙去參加。在這裡打球印象最深的事情，還是某次新竹盃賽跟教練打賭，只要贏球就讓教練穿裙子，我們最後真的做到了。」

「其實我在高中與大學各遭遇一次挫折，高中是跟教練產生誤會，弄到我在HBL沒有報到名，」林玉書說，「大學時剛進中華電信第一年，我在碰撞、防守與戰術等方面都跟不上，還被教練要求做跟學姊一樣的重量訓練，讓我當場爆哭。」

林玉書接著勉勵光華國中學弟妹，絕對要有不服輸的精神，也不要後悔自己選的路，「像我從來沒有想過能在電信打到第4年，我原本以為打個兩年就不打了。回憶自己從這裡畢業離開已經10年了，能夠回來這裡很緊張也很開心。」

光華國中校長宋雨親除了歡迎電信女籃的造訪，更期望電信女籃可以帶給學生正面價值，「我經常鼓勵校隊，要有勝不驕、敗不餒的精神，看到這些女籃球員的專業與截然不同的氣質，我相信她們可以帶來更多的價值與回饋。」

「電信愛與關懷活動邁入第11年，卻因疫情爆發，一度考慮停辦，改成線上分享座談，幸好隨著疫情受到控制，才有這兩場回娘家的分享會，」中華電信基金會副執行長高世威說，「畢竟籃球是有溫度，也是一種教育，還是要走實體模式。」