雲林縣長張麗善29日嘉勉雲林科大康文賢、雲林國中林千祐2名榮獲今年總統教育獎學子，康文賢罹患先天性成骨不全症（玻璃娃娃），不向命運低頭；林千祐家境不寬裕，靠著自修英文多益測驗拿到99分，2人在逆境中勇於面對挑戰，期勉雲林子弟都能正面向上，開創自己的美好未來。

張麗善在縣長室與康文賢、林千祐相見歡，表示文賢在各方面雖然不是那麼方便順利，但非常認真讀書，拿到12張財務金融證照，過程必須克服許多困難，連總統都看見他的努力，希望文賢的努力，能鼓勵更多人挑戰自己、超越自我。

文賢歷經車禍，造成脊髓神經受傷，導致下半身癱瘓，但他不因此受挫，反而更積極面對人生，從車禍到復學完成高中學業，並順利考上雲科大財務金融研究所，持續培養自己的職場能力，立志成為專業金融人才貢獻所學。

對於林千祐，張麗善說，大家都知道「誠信碗粿」的故事，千祐在臉書上幫父親促銷碗粿，卻把「買10個碗粿送1條蘿蔔糕」誤寫成「買碗粿送蘿蔔糕」，結果父親虧本履行承諾，藉此教育女兒要有誠信，這就是一個負責任的態度。

千祐自己也非常努力，沒有補習自己自學，多益測驗考了99分，僅差1分就滿分，非常優秀，是大家的典範，希望雲林孩子都能像她一樣努力追求卓越，被肯定、被看見。

康文賢說，除了自己努力，要特別感謝媽媽的陪伴與照顧，沒有媽媽就沒有現在的自己「媽媽辛苦了」，真情流露讓在旁的媽媽紅了眼眶。林千祐則用流利的英文，感謝父親與社會大眾的幫忙，自己一定會持續努力，不會讓大家失望。