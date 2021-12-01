男友施暴還握有不雅片？ 高嘉瑜認了：他手上有很多不雅照

民進黨籍立委高嘉瑜遭到男友施暴，引發各界關注。高嘉瑜今(1日)出面時表示，「在一起大概兩三個月後，就覺得他很容易暴怒，情緒很容易失控。然後失控之後就開始威脅恐嚇逼你下跪，然後逼你道歉，照他的話說、照他要求去做」。

今媒體詢問「網路有流傳一份疑似切結書，還有您的名字，上面還寫說我非常後悔，為何會簽下這份？」高嘉瑜表示，林男長期會慣用脅迫、逼迫你簽一些文件、拍影片，用來威脅你，可以拿這些東西予取予求，我想一般人可能承受不了這樣的脅迫跟威脅，在這過程中，我想不只我，很多女性面對這種伴侶用這樣方式都應該很無助。

媒體進一步詢問「委員您剛剛講說他會用影片跟資料脅迫，大概是在一起多久之後發生？」高嘉瑜表示，其實在一起大概兩三個月，就覺得他很容易暴怒，情緒很容易失控，然後失控之後就開始威脅、恐嚇、逼你下跪，然後逼你道歉，照他的話說、照他要求去做，那如果你不照做，他可能會找很多方式，然後逼你要去照他意思去做，否則就是威脅、恐嚇各式各樣的，幾乎他的話術手法，對待這些女性的招式，看起來其實都是如出一轍，但是他的說法就是長期吃身心科的藥，甚至說他有重度精神分裂等等，法律拿他沒辦法。

另外，高嘉瑜透露，林男在政治圈有很多認識的朋友，跟他沒有密集聯絡，直到去年選立委的時候，林男主動聯繫說他有很多建議、想法，還有認識很多人可以提供意見，才開始有聯絡，這過程密切聯絡，大概密切聯絡半年多之後，才開始在一起。

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