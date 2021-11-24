「COVID-19公費疫苗預約平台」第15期將於11月25日到12月1日開打，此波開放混打，新竹縣民可透過平台或門診預約。（新竹縣政府提供）

「COVID-19公費疫苗預約平台」第15期將於11月25日到12月1日開打，此波開放混打，新竹縣民可透過平台或門診預約。（新竹縣政府提供）

「COVID-19公費疫苗預約平台」第15期將於11月25日到12月1日開打，提供第2劑AZ疫苗，以及莫德納、BNT疫苗第1、2劑疫苗施打，新竹縣共有9家醫院、43家診所、13鄉鎮市衛生所，同時開放AZ疫苗混打，由22家合約診所與衛生所專診。

新竹縣長楊文科提醒，疫苗接種對象如BNT與莫德納，需接種第1劑並間隔滿4周以上，AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上對象。

若已接種第1劑AZ疫苗、並想混打者，尚未至「COVID-19公費疫苗預約平台」意願登記或預約成功，只要有接種AZ疫苗，並間隔滿8周以上，可至新竹縣22家合約診所與衛生所專診，依個人意願選第2劑接種BNT或莫德納，民眾前往院所、衛生所時，可先電話或上網洽詢。

新竹縣衛生局也提醒，根據中央疫情指揮中心顯示，混打疫苗不良反應機率及嚴重程度，都比1、2劑接種同一廠牌者高，請在醫師評估後再接種。有意願混打的民眾，請先確認診所提供的疫苗種類、是否開放混打專診，並備妥俗稱小黃卡的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」、健保卡並詳閱疫苗接種須知暨接種評估及意願書。