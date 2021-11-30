第16輪疫苗預約今天中午截止，AZ和莫德納預約率創下新低，分別只有21％和17％，而BNT預約率也只有54％。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，本輪AZ和莫德納符合資格人數較少，如未透過疫苗平台預約，都可至衛生局指定醫療院所完成接種。

本輪開放BNT、AZ及莫德納疫苗預約，共109.7萬人完成預約。針對AZ和莫德納預約率低，莊人祥說明，目前國內莫德納第1劑施打374萬，第2劑施打348萬劑，完整接種比率約93％；而AZ完整接種率約84％，且未計入選擇混打者。

莊人祥指出，第16輪AZ和莫德納符合資格人數較少，會持續開放民眾如未透過疫苗平台預約，都可以至衛生局指定醫療院所接種。

而本月初到貨的59.4萬劑AZ疫苗，效期只到今天，莊人祥表示，截至昨晚還剩3000劑，今天會陸續打完。

疫情指揮中心統計，昨（29日）疫苗接種共25萬4281劑，目前國內疫苗人口涵蓋率第1劑為77.80％，第2劑為55.69％。