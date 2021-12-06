台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

新冠肺炎新型變異株Omicron來勢洶洶。（達志影像／shutterstock提供）

莫德納效期剩3天 柯文哲祭促銷 北市接種送100元禮券

新冠肺炎新型變異株Omicron來勢洶洶，台北市長柯文哲6日指出，韓國打2劑的覆蓋率已達80％，但面對Omicron每天仍新增4000例感染，北市目前有37.5萬人連第1劑都還沒施打，他呼籲市民盡快接種，另由於有一批莫德納將在12月9日到期，北市府即日起至9日接種莫德納疫苗的民眾，可獲100元禮券。

北市府今早舉行防疫記者會，柯文哲指出，設籍北市民眾打滿1劑的有77.8％、第劑60.2％，把非設籍北市的納入後第1劑有88.36％、第2劑69.48％，看了韓國例子，第2劑已打至80％，但還是無法因應Omicron。

柯文哲指出，中央規畫打第3劑，第1類醫事人員凡是在醫院的人員，他要求醫院自行負責，打滿2劑超過5個月都必須接種第3劑加強，萬一沒有施打，發生院內感染，每例將依法罰1500元，第2類的里長、環保局、社工、防疫旅館、防疫計程車造冊，在北市衛生局疾管科有專線媒合去哪裡施打，每個行政區留1個醫院去打，其他打滿2劑間隔5個月的民眾，則可上網至北市18家合約院所預約。

全球新冠肺炎疫情不止，Omicron變異株，台北市長柯文哲今（6）日召開記者會談第3劑疫苗，除了公布相關規劃外，也提到目前有一批莫德納疫苗將在12月9日到期，「丟掉也是浪費」，希望民眾積極接種疫苗，並表示從今日開始至12月9日，只要接種莫德納疫苗的民眾都可收到100元的禮券。