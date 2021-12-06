國內莫德納疫苗打氣低迷，為提升疫苗涵蓋率，中央流行疫情指揮中心宣布，本周起將在全聯174家門市設立疫苗接種站，對於賣場開打疫苗會不會影響到診所業務，財經網美胡采蘋表示，她問了開診所的弟弟，結果弟弟翻了一個白眼後，點出診所有先發優勢，並說一家診所如果會怕全聯，根本就不要混了。

「全聯支援疫苗」今板橋首開打 指揮中心最新說明｜2021.12.06

胡采蘋在粉專《Emmy追劇時間》轉述她弟弟的話說，他們診所平常在地方經營那麼久，熟悉的病人那麼多，而且在診所打完疫苗有休息室，當場也有醫生在旁邊隨時支援照顧，後續若有不舒服，打電話來還有醫生提供諮詢，反問若要來複診、開藥，追溯打疫苗當天的情況，「你是可以去全聯喔？」

全聯福利中心本周起將在全台174家門市設立疫苗施打站，醫護人力由地方衛生局負責協調，全聯門市人員則負責人潮引導。（黃世麒攝）

此外，他強調，診所早就幫很多病人打了第一劑、第二劑，根本有先發優勢了，去賣場打沒人認識你，也不知道你以前生過什麼病，因此病人還是會傾向到原本的診所打疫苗，揚言在這些優勢前提下，如果還打不過全聯，這個診所是要怎麼混下去？

胡采蘋聽完也頗表認同，表示乍聽之下會覺得全聯的零售點又多又有人流，一星期去全聯兩、三次的大有人在，所以才會感覺全聯一來，診所都要完蛋了。不過經過分析後發現，道理跟零售商做品牌是一樣的，包括提供試用品、銷售人員的訓練，以及後續的客服、退換貨服務，都是要長期投資培養的，品牌一旦形成，就不容易被打敗，做診所也是一樣的道理。