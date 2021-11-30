新型非洲變種病毒Omicron來勢洶洶，新一波傳染威脅已在許多國家延燒，農曆春節即將到來，返鄉過節人潮南來北往，恐提高社區感染風險。屏東縣政府在火車站及家樂福增設疫苗施打站，呼籲民眾儘早接受COVID-19疫苗施打，以提升自身保護力。

屏縣府衛生局針對學生及上班族等施打率較低的族群積極辦理新冠疫苗施打作業，提供民眾更方便就近選擇，自即日起至12月5日一連6天下午4點到7點，在屏東火車站設站提供莫德納疫苗施打服務。不論是要打第一劑、還是滿4周第二劑，或是第一劑AZ滿8周混打莫德納，都可以隨到隨打。

衛生局表示，除了針對學生及上班族群在屏東火車站設站外，潮州火車站也在接洽安排中，另外針對社區民眾與家樂福、太平洋百貨、環球百貨合作，12月4日星期六下午1點到5點在家樂福新屏店，12月6日星期一下午3點到8點在家樂福仁愛店，12月1日至12月5日下午5點到8點，分別在環球百貨及太平洋百貨，都有提供莫德納疫苗施打服務。提醒民眾記得帶健保卡，第二劑要帶黃卡前往。

衛生局施丞貴局長表示，非常感謝屏東火車站、家樂福、環球百貨及太平洋百貨對縣府疫苗政策的支持，也提醒民眾新型非洲變種病毒Omicron國際間逐漸蔓延，在許多國家都已出現確診個案，國人切不可輕忽，雖然流行疫情指揮中心加強邊境管制，但病毒仍可能潛伏在人體內未被檢出，呼籲民眾儘早完成COVID-19疫苗施打，儘早產生抗體以提升保護力，日常生活中時時做好防疫措施，就能享有一個平安又愉快的春節假期。