高端（6547)6日公告，旗下新冠疫苗巴拉圭臨床三期試驗，如期於當地時間12/4完成所有受試者第2劑疫苗施打。根據臨床試驗計畫書規劃，將在第2劑施打後14天採集血液樣本進行免疫原性分析。

此項臨床試驗總收案人數約1000人規模，為高端疫苗組與AZ疫苗組1：1對照的優越性比對臨床三期試驗。將根據中和抗體數據評估疫苗的安全性及免疫原性，以加速佈局中南美洲市場。

利多不斷的高端，除了在巴拉圭執行免疫橋接臨床三期試驗外，也參與WHO團結疫苗試驗收案，並已在三個國家，超過40個臨床試驗中心收納受試者，試驗順利進行中，試驗完成後將獲得安全性及疫苗有效性數據。

此外，高端疫苗在取得澳洲藥物管理局的審查資格認定 (provisional determination) 後，目前也在同步進行文件準備，將正式在澳洲申請疫苗緊急許可（EUA）。

高端的新冠疫苗國際佈局多方展開，各試驗進度皆依規劃進行中，目標盡快取得國際認證，為全球群體免疫與疫苗供應做出貢獻。