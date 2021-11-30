渥太華公共衛生局29日表示，確診出2起新冠變種病毒Omicron病例。魁北克在一天前，發現加拿大首宗Omicron病例後，迄今已累計達5起病例。

魁北克省衛生部長杜比（Christian Dube）表示，為防止Omicron擴散，115名來自各國的入境旅客，已被要求隔離和篩檢新冠病毒。魁北克29日單日新增確診數達756人。

杜比指出，由於耶誕節假期將近，許多國民回國過節與外國旅客前來渡假，是帶來Omicron的原因之一。至於魁北克最近新增的感染病例，當中大部份人都沒有接種新冠疫苗。

由於耶誕節即將到來，他認為未來幾周是關鍵期，必須全力防止疫情擴散。他已敦促旅客要重新思考與安排他們的假期行程。目前魁北克省限制民宅內的聚會人數不得超過10人。

魁北克發現的首宗Omicron病例，是曾經到訪過非洲奈及利亞的旅客。渥太華的2起Omicron病例也曾到訪奈及利亞。