新變異病毒Omicron擴及許多國家，相較於過去的變種病毒，有傳出許多5歲以下孩童染疫後住院的情況，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，南非豪登省當地多數感染Omicron者仍為未完整接種或未接種疫苗的民眾居多，孩童多半不是因為疫情而住院。

羅一鈞說，南非豪登省確實有醫院或醫師觀察到這樣的情況，5歲以下住院驗出Omicron的情況不少，但很多住院原因並非新冠染疫，很多是因為腸胃炎或是其他病徵等，算是住院時順便被驗出，但大多都是輕症或無症狀，尤其現在住院也會做篩檢，如果篩出陽性就會進一步確認是否為Omicron。

羅一鈞指出，南非全國接種率為2成，但豪登省成人疫苗接種率已有5成多，以當地看到的個案來看，仍以未完整接種或未接種疫苗的民眾為這波的染疫對象，小孩因為還沒有疫苗接種，確實有染疫增加的趨勢，但重症情況也比過去少，然而疫情剛發生，還需要再觀察兩周才能確定疫情相關的重症，以及致死的比例。