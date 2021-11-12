新冠疫情延燒已經快要兩年了，強調宅在家的生活新常態，讓許多人變成久坐一族，再加上沒有固定的運動習慣，肌肉也跟著慢慢流失。根據台灣家庭醫學醫學會自2020年10月至2021年6月的9個月期間的調查，調查對象共1322位50歲以上民眾，以亞洲肌少症共識會指標作為風險評估的基準，並透過食量變化程度、是否飲用營養補充品、運動頻率等變因，調查台灣肌少症風險的原因。

●40歲後肌肉以每年平均8%的速度流失

台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰指出，依照調查結果發現，全台超過4成6的研究對象有肌少症風險，這是出乎意料的高，也意謂著國人應積極採取行動，才能改善肌少症的風險；同時也提醒民眾，40歲之後肌肉會以每年平均8%的速度流失，40歲至80歲之間，更可能高達40%肌肉已經流失。

肌肉量越多，越能維持生活自理能力，也能活化免疫細胞，換句話說，隨著肌肉的流失，免疫力也會跟著下降，若不幸感染肺炎，死亡風險也會大大增加。黃信彰說明，新冠疫苗注射在屬於免疫重鎮的肌肉，就是因為有望最大化抗體生成效果。

其實，肌肉流失的速度比想像中更快速，舉例來說，因為骨折臥床數週，其實肌力就會有所下降，所以，盡早改善肌肉流失風險是身體健康的關鍵。

●男性天生肌肉量多，但隨年齡會流失

在這個調查中也發現民眾普遍對肌肉量有幾個迷思，員榮醫院醫療體系家庭醫學科主治醫師黎雨青指出，從調查中發現，許多民眾認為，男性的肌肉量比較多，因此得到肌少症的機會比較低，但調查結果顯示，男性罹患肌少症的風險是51%，其實是高於女性的43%，等於2個男性就有1人有風險。

黎雨青說明，男性因天生賀爾蒙的關係，肌肉組成表現會維持的比較好，但隨著年紀增加，荷爾蒙改變，維持肌肉量更需要仰賴後天努力，而其中的關鍵，絕不只有運動而已，營養充足均衡也很重要。想要增肌減脂除了靠天生賀爾蒙的優勢 之外，運動的養成以及飲食的均衡，才能補充生成肌肉的原料，否則隨年紀增長，肌肉恐會更明顯流失。

●長者少吃不一定更健康，反而增加肌少症風險

而另一個迷思是，隨著年紀越來越長，代謝降低，要吃得越少才會越健康，不過，從統計結果發現，只要食量輕微減少一些，肌少症的風險就會從38%攀升至64%，若是食量嚴重減少的話，肌少症的風險更激增至83%，打破了少吃才健康的迷思。

黎雨青建議，民眾可以透過日常飲食來補充營養，尤其要補充足量的蛋白質，才有利於肌肉的生長，但要注意，別為了要大量攝取蛋白質而過量補充牛肉、豬肉等紅肉內，無形中過量攝取了太多的脂肪，或是從大量的乳製品中攝取了偏高的鈉，雖然補了肌肉量，卻導致肥胖與心血管疾病風險增加，建議可以適量飲用營養補充品，來補充均衡的營養。

●預防肌少症從年輕時就要開始

黃信彰表示，隨著肌肉流失，行動力會逐漸退化，一旦進展成肌少症，臥床機率便會大幅提升，日常自理能力與生活品質會著直直落，另外，還可能加劇糖尿病等代謝性疾病的風險，嚴重的話，會引起感染、肺炎等併發症，因此，避免肌少症上身，從年輕時就要透過運動和均衡飲食來預防。