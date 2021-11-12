大陸晶圓代工龍頭中芯國際周四(11日)高層人事大地震，台積電舊將全面撤出董事會，根據公告指出，梁孟松為專注於履行聯合首席執行長職責，辭去執行董事職務，但保有聯合首席執行長職位。梁孟松為前台積電前研發處長，2009年離開台積電，2011年前往三星擔任研發副總經理，推動三星28奈米至14奈米製程快速發展，甚至在台積電推出16奈米之際，三星提早推出14奈米，讓梁孟松被冠上台積電叛將之名。

台積電曾在2003年以自研技術打敗國際大廠IBM，0.13微米銅製程也就此讓台積電躍升至一線廠的地位，當時的研發團隊由蔣尚義所帶領，先進模組的梁孟松位居第二。梁孟松自1992年返台加入台積電後屢創功績，擁有超過500項專利，2006年蔣尚義退下第一線後，被視為是研發副總的候選人之一，最終卻敗給孫元成，最終離開待了17年的台積電。

在受到三星高薪吸引，以及想一展抱負的心情下，梁孟松先是在2010年10月於三星旗下學校單位擔任教授，並於2011年7月13日，正式加入三星集團，擔任三星LSI部門技術長，以及三星晶圓代工部門的執行副總。

當時三星與台積電正在競爭蘋果A系列處理器晶片代工訂單，由於台積電全拿A8處理器訂單，採用雙重曝刻（Double Patterning）量產20奈米製程；梁孟松當時則是帶領三星，從28奈米製程直接跳過面臨困境的20奈米製程，直接採用14奈米製程，並採用鰭式場效電晶體(FinFET)架構，成功取得本來也該由台積電全拿A9處理器晶片，三星甚至拿到部分高通訂單，當時台積電則是採用16奈米FinFET製程，一度讓外界以為台積電製程工藝落後給三星。

這也導致台積電對梁孟松提告，指控其自2009年陸續提供商業機密給三星電子，甚至媒體還以梁孟松協助台積電勁敵技術發展，冠以「台積電叛將」之名，最終梁孟松敗訴，被判在2015年12月31日之前，不能以任職或以其他方式，繼續為三星提供任何服務。

此外，梁孟松主導的三星14奈米製程生產的A9處理器晶片，還傳出搭載的iPhone續航力比不上台積電16奈米製程，雖然蘋果聲稱沒有影響，但還是讓消費者對其產生疑慮，最終A10處理器晶片仍有台積電獨家拿下訂單，至此之後，三星再無打入蘋果晶片代工製造的行列。

就在此時，時任中芯國際董事長的周子學找上梁孟松，並邀請梁孟松擔任聯合首席執行長，梁孟松在2017年10月加入中芯國際，同時從三星帶走多位台籍、韓籍工程師前往中芯國際，短短300天獲得重大進展，在2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，並持續發展N+1、N+2製程，據傳擁有逼近7奈米製程的工藝。

中芯國際2019年第4季開始量產14奈米製程，2020年上半年取代台積電16奈米製程，成功取得華為旗下海思半導體710A處理器訂單，但因美方加強華為禁令，最終失去14奈米製程客戶。中芯國際也2020年7月回歸陸股掛牌，並在之後宣布要在北京投資12吋晶圓廠、用以生產28奈米製程。

同時，市場也開始傳出川普政府要針對中芯國際，終於在12月遭美方列入實體清單，不僅生產先進製程的EUV曝光機遭到斷貨，連美企要與其進行業務往來都面臨困境，引發成熟製程供應更為緊繃，中芯國際當時則是找來蔣尚義，回鍋擔任副董事長，一度引爆梁孟松不滿，憤而提離職。

最後在周子學勸說、給予高薪留任之下，繼續發展中芯國際的製程技術，今年2月與ASML重新簽訂12億美元的DUV曝光機訂單，但隨著7月以來資深研發戰將吳金剛離職，周子學9月因身體因素離職，如今3大台積電舊將全部撤出中芯董事會，梁孟松也退出董事會，專注於履行聯合首席執行長職責。