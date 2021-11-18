美股三大指數周三收黑、亞股周四幾乎全盤皆墨，但台股在聯發科(2454)等權值股領軍下開高震盪持穩盤上，尾盤在台積電(2330)獲買盤敲進下拉高。中小型股為主的櫃買指數表現更強勁，開高0.35點後強勢突破今年高點，最高上漲2.18點至226.25點。

終場加權指數上漲77.33點、收於全日最高點17841.37點，站回17800點關卡、並創7月16日以來5個月高點，成交量3946.35億元則與昨日相當。櫃買指數終場上漲1.41點、收於255.48點，創2007年7月31日以來逾14年3月高點，成交量增加至1212.12億元。

盤面各類股由造紙股大漲3.2％領軍、光電股上漲1.8％居次，金融及電器電纜股齊揚1％、生技及汽車股亦漲近1％，航運、半導體、塑膠股齊揚逾0.5％，成交量最大的電子股亦漲近0.5％。貿易百貨股挫跌1.75％、油電燃氣股跌0.87％，表現明顯較弱。

權值股由聯發科勁揚5.34％領軍、長榮(2603)漲1.76％居次，兆豐金(2886)漲近1.5％，國泰金(2882)、萬海(2615)、中信金(2891)漲逾1％，台積電尾盤收漲0.5％，擔當拉抬要角。大立光(3008)跌近1.7％、台塑化(6505)及矽力-KY(6415)跌近1％，表現明顯較弱。

分析師指出，台股加權指數，目前各均線多頭排列、短線技術面持續偏多，底部墊高至17100～17300點。不過，由於成交量能未明顯擴大，呈現緩步墊高態勢，若維持類股輪漲格局，分析師預期台股可望持續驚驚漲、挑戰「萬八」關卡。

不過，由於台股指數已進入17500～18000高檔區間，分析師提醒須慎防17800～18000點上檔反壓區間的震盪加劇。操作策略上聚焦追蹤盤面熱門標的，如業績展望佳、線型偏多及法人買超股，並依據短期均線變化震盪汰弱留強、擇優換股操作因應。