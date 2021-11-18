晶圓製造龍頭台積電一次與兩家跨國銀行簽署近新台幣800億元的永續連結貸款！創下台灣企業至今最大金額的綠色貸款紀錄。渣打銀行亦表示，此筆是在全球市場提供的永續績效連結貸款中，規模最大的一筆。

渣打銀行和星展銀行18日相繼宣布，與台積電完成2年期20億美元、約新台幣553億元的永續績效連結貸款額度；星展銀行則台積電簽署3年期10億歐元、約新台幣325億元的永續連結貸款。

渣打銀行表示，此次台積電的永續績效連結貸款由渣打銀行台灣、香港及新加坡三個市場共同提供，渣打銀行將於未來兩年期間，持續追蹤台積電的相關永續表現，包括溫室氣體排放，再生能源使用率，以及有效降低空氣與水質污染物的排放量。並將視達成幅度，提供客戶貸款利率減碼，期望與客戶攜手邁向永續共好。

星展銀行亦表示，將於貸款期間就台積電相關永續指標表現、績效達成度，提供優惠之貸款利率，和台積電攜手力行永續。台積電ESG五大目標實績，包括：綠色製造、打造包容職場、建立責任供應鏈、人才培育以及關懷弱勢，將是星展銀行提供優惠貸款利率的重要參考。