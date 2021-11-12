國民黨文傳會主委凌濤今天抨擊，忙碌又健忘的衛福部長陳時中，可以忘記「3＋11」會議誰主持、誰決議，也搞不清高端疫苗有哪4批發生「跳號」情形；不過，陳時中也有記憶力驚人的時候，因為當他「無罩玩嗨」影片流出，竟連出席日期是幾月幾日都「精準到不行」，試問陳時中是不是「選擇性失憶」？是不是只有出去玩的時候才有「會議記錄」？

針對航空機組員放寬「3＋11」規定，凌濤表示，陳時中對於「3＋11」由誰主持會議的說法顛三倒四，先說是由副指揮官陳宗彥代表出席，不出一日又改口，稱由他親自主持，而當大眾追究「3＋11」引爆諾富特等群聚事件，是攸關社區感染的關鍵，指揮中心卻又交不出完整會議記錄。

凌濤說，無獨有偶，今年8月高端疫苗有4批發生「跳號」情形，當時陳時中竟動怒回應，「第一天問我不知道，第二天我說我忘了問，這不是個健康態度」，原來自己記性不好，還可以理直氣壯怒飆媒體？

凌濤提到，但陳時中其實也有記性不錯的時候，近日陳時中出席餐會高歌飲酒影片瘋傳，卻可以第一時間記得，疑似有女陪侍的喝酒歡唱時間，並明確指出那是2020年6月15日的聚會，看來是有做「會議記錄」。

凌濤批評，不曉得陳時中還記不記得，健保署去年6月8日公告，將對「健保自付差額醫材制定價格上限」，引發醫界強力反彈，當時陳時中還在6月13日緊急滅火、要求暫緩實施。然而，攸關健保重大新制結論未果，國內也仍有零星疫情，堂堂指揮官卻在6月15日開心應酬、「樂不思蜀」。

凌濤強調，國民黨再次呼籲，如此不適任的部長、防疫指揮官，還是盡早道歉並辭職下台。

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