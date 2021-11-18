中華民國防疫學會理事長王任賢。（陳人齊攝）

中央流行疫情指揮中心日前開放高端疫苗可加打其他疫苗，為有出國需求的民眾解套。國家政策研究基金會今提出質疑，指傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）在11月9日開會時，竟要民眾自行衡量副作用風險，根本是將責任丟給民眾承擔，相當不可思議。

國家政策研究基金會今就高端加打兩劑疫苗等議題召開座談會，永續發展組召集人陳宜民指出，11月9日ACIP召開會議討論時，竟只有邱政洵、許瓊心、張鑾英三名委員到場出席，其餘都是視訊會議，質疑這樣要如何確保每一位委員都有認真開會？

陳宜民表示，當天會議記錄中，最讓人感到不可思議的部分，竟是ACIP要民眾自行衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，「民眾不是專家，評估接種必要性當然是ACIP的責任，現在卻要民眾自行評估，根本是卸責。」

中華民國防疫學會理事長王任賢則指出，學理上高端加打兩劑疫苗是混打，但指揮中心規定，必須要有出國需求才能加打，顯然是政治決定，因此實際上是重打，而全世界沒有國家混打疫苗打到四劑，也沒有國家將前兩劑紀錄抹掉，因此台灣的疫苗政策是世界首創。

王任賢表示，接種疫苗最擔心體內抗體太高，因此國際間對第三劑的共識是第二劑接種完後六個月才能接種，要等體內抗體下降到一定程度後才能接種，但現在ACIP卻開放無論打完一劑或兩劑高端，可於28天後加打其他疫苗，有些不太合理。

陳宜民還質疑，在11月9日ACIP開完會議後，11月10、11日接種第一劑高端疫苗的人數突然從原本的508人，暴增到750多人，是否在指揮中心12日宣布政策前，早已有人投機，為打到莫德納、BNT、AZ疫苗的機會，指揮中心都應對外說明。