第14輪加開混打。（圖／指揮中心提供）

第14輪加開混打今開放意願登記，截至下午1點共22萬人登記，符合資格者明天（19日）就可以預約施打，最快可以在後天（20日）打到疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，原本已經預約第14輪打疫苗者若棄打，第15輪將不能打。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第14輪加開混打AZ＋mRNA疫苗，符合資格的對象為在9月25日前接種第一劑AZ的18歲以上民眾，這波共有22萬人完成意願登記，明天將開放預約接種，同樣限定6小時，預約成功者可在11月20日或21日可以接種，而混打將在第15期繼續開放。

陳時中表示，符合混打資格者共有97萬人，目前已經登記意願的人有22萬。另陳時中也說，這一輪若棄打，將須要隔一輪才能打。

另發言人莊人祥補充說，截至今天下午1點，已有22萬8170人登記混打，其中13萬9216人選擇混打莫德納貨BNT、4萬9853人選擇混打莫德納、3萬9101人選擇混打BNT。

原本外界推測到第15輪才會提供混打，指揮中心出乎意料地加緊腳步，今天就開放意願登記、明天預約、後天就可以打，是否有其他考量？陳時中表示，大家對於混打殷殷期盼，能夠快就盡量快。另一方面是本來能提供接種的量還夠，第14輪預約人數相對較低，可不加重大家負擔，就及時提供施打。