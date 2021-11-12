高雄65歲翁姓男子11日上午10時騎乘機車逆向在人行道上講電話，引起巡邏員警注意，警方盤查時，翁男謊報身分證字號，並聲稱自己「體態發福」，但仍遭警方識破，經追查發現，翁男是桃園地檢署發布的侵占通緝犯，且已躲藏長達11年，警方當場將翁男逮捕，並依侵占通緝罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

高市警苓雅分局三多路派出所員警巡邏時，行經三多一路與福德三路口，見到翁男將機車逆向騎上人行道，並臨停在人行道上講電話，員警便立即上前盤查身分，翁男佯裝配合調查，但卻向警方謊報他人身分證號，員警比對發現本人與相片有極大差異，引起員警懷疑。

面對警方質疑，翁男支吾其詞且神情緊張，還向員警辯稱「是因經年累月導致體態發福」，不斷跳針強調「照片就是他本人」，警方追查後，確認翁男謊報身分，立即嚴正告知翁男冒用他人身分的法律效果，並要求男子報上正確身分。

翁男自知謊報身分的手法已遭警方識破，終於向員警坦承自己所報的身分證字號是前雇主身分，同時也向警方說明，自己先前在北部涉及侵占案件但未出庭，因此躲到南部隱姓埋名生活長達11年，期間一直過著四處搬家躲避查緝的生活。

翁男更無奈透露，已經順利躲了11年，本來以為可以逃過刑事追訴期，並躲過法律制裁，沒想到，卻因為一通電話導致他發生交通小違規，還遭員警攔查，自己後悔莫及。員警當場依法將翁男逮捕，詢後依侵占通緝罪嫌移送桃園地檢署偵辦。