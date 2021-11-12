勞保老年年金法定請領年齡與出生年次對照表。 (圖/陳友齡製圖)

勞工注意！明(111)年起請領勞保年金的法定年齡將調高1歲、到63歲，適用年次是民國49年次，必須到民國112年才能請領，如果想提早領，則可以選擇減額年金，但每提前1年，就會按給付金額減少4%，最多可提前5年，減額20%，相當於被打8折。

根據《勞工保險條例》規定，勞保年金民國98年上路時，請領老年給付的法定年齡為60歲，第10年起提高1歲至61歲，其後每2年提高1歲，直到115年調高到65歲為止，之後的請領年齡都是65歲。目前的請領年齡為62歲，明年起將提高至63歲。

另外還有一個知道什麼時候可以退休的方式，則是從出生年次來看，例如46年次（含）以前的勞工請領勞保老年年金的法定年齡是60歲，47年次的人是61歲，48年次是62歲，49年次是63歲，50年次是64歲，51年次以後都是65歲。

以49年次的張先生為例，今年滿61歲，到目前為止參加勞保的年資超過25年，原本以為滿60歲就可以請領勞保年金，正計畫退休，沒想到法令規定的請領年齡今年是62歲、明年是63歲，因此，張先生要後(112)年滿63歲才符合請領勞保老年給付的法定年齡。

不過，張先生也不是不能提早領到勞保老年給付，依規定，投保年資滿15年，未符合老年年金給付法定請領年齡者，得提前5年請領「減給老年年金給付」，只是每提前1年，老年年金就會減給4%，也就是說，如果張先生現在就請領，因為是提早了2年，因此將少領8%，勞保局提醒，提前請領勞保年金後，減給比例是不會變更的，申請前必須審慎考慮清楚。

至於勞保老年年金的給付標準是依下列2種方式擇優發給，一是平均月投保薪資×年資×0.775%+3,000元，二是平均月投保薪資×年資×1.55%，目前「平均月投保薪資」是按加保期間最高60個月之月投保薪資平均計算。

勞保局舉例，假設A先生過去加保期間最高60個月的月投保薪資平均為4萬3900元，申請老年給付時勞保年資已有28年，且以第2式計算較優，A先生每月將可領到1萬9053元的勞保老年年金，如果要提前1年請領，給付金額會減給4%，因此可以領到1萬8291元。

另外，既然有減額年金，當然也有增額年金可以請領，即「展延老年年金給付」，同樣是以法定請領年齡為標準，如果延後請領，每延後1年按給付金額增給4%，最多增給20%。