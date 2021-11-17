圖為台北市議員王世堅。（資料照/鄧博仁攝）

台中第二選區立委補選將於明年1月9日舉辦，此場補選引發政壇關注，民進黨推出前立委林靜儀、國民黨推出前立委顏寬恒參戰，藍綠激烈交鋒。針對補選的戰況，民進黨台北市議員王世堅昨(16日)在談話性節目中分析，「年輕選票在這次會受很大的影響」。

王世堅16日在談話性節目《年代向錢看》中出示一份民調，他表示，台中選舉其實蠻弔詭的，在這份民調裡面，認同林靜儀能為中二選區帶來進步與改變者是47.5%，認同顏寬恒能帶來改變的為47.1%；而在看好度方面，林靜儀僅37.84%，低於顏寬恒的46.57%，也就是說民眾並不看好這次能林靜儀能扭轉顏家在地的氣勢。

王世堅指出，我在想跟投票日期也有關係，選在1月9日，好巧不巧隔一天就是多所大學期末考的開始，台北的大學以台大為例是從1月5日就開始考，考到1月11日，補選日期遇到期末考，如果學生想回家鄉表達投票意向，事實上是有困難的。

不只學生族群，王世堅在節目中也提到，年輕族群也包括上班族，1月底要過年了，1月9日剛好是各公司和工作正忙的時候，他們也走不開，也不可能為了投一次票專程又回家一次，年輕選票在這次會受很大的影響。