新竹市議會民進黨團22日聯合質詢，接力針對大新竹合併升格議題提出意見，包括竹科產業界是否支持大新竹、台積電至高雄設廠是否是新竹產業危機？市長林智堅則表示，此說明大新竹合併刻不容緩，產業界近來也都一致同意大新竹升格有急迫性。

市議員鄭美娟、陳建名、劉康彥、李妍慧今天持續關心大新竹合併議題，鄭美娟指出，大新竹成立與否，是地方樁腳給壓力就能決定的嗎？合併升格對誰不利？她直指是「鄉鎮市代表」，且未來議員名額也要少一半，礙於現實有人不敢得罪樁腳，這是許多政治人物無法避免的事，但民進黨團無懼席次減少，也要為家鄉做對的事。

陳建名則表示，民進黨團支持合併升格，希望升格讓資源加倍挹注，再者，縣市的民調支持度高，更加深黨團推動合併升格決心。但在野黨團口徑一致，雖不敢表態反對，卻又說是因人設事，或以各種理由拖延，他更引用立委柯建銘發言所稱，「反對的人都心裡有鬼，都在算自己的政治利益。」

陳建名說，台積電決定去其他地方設廠，對新竹是個警訊，對國家更是警訊，現在離開新竹，未來則可能往國外走？未來無論有沒有升格，主政者都要來面對這個產業科技出走的問題。

劉康彥也說，大新竹不把握升級，只會流失最有競爭力的人才，頭前溪兩側都是破碎的都市計畫，受限於縣市分治事權不統一，難以通盤檢討。另，包括輕軌問題，產業、交通、喝好水等迫切議題都需要統一行政單位解決。

林智堅則回應指出，台灣半導體產業揚名國際，今日的新竹已經是世界的新竹，大新竹合併升格刻不容緩，台積電張忠謀就曾說「台灣最有競爭力在於人才」，人才聚點就在新竹，他拜訪半導體產業，都認同大新竹合併升格，且都認為有急迫性。

對的就該快點促成，企業發展腳步快，看高雄市政府非常積極提供產業足夠用地與公共設施，但新竹市腹地非常小已無足夠土地，竹科的發展非常需要政府更多資源，為了讓人才都留在新竹地區，此刻是「登大人時刻」，他也呼籲民代、政治工作者，不要再利用各種理由推委，站在國家發展、區域治裡、人民福祉立場，應不分黨派共同推動。

林智堅表示，兩周前還有美國參議員來訪台灣，唯一見面的地方首長就是新竹市長，不是因為他在台灣最有影響力，是因為竹科在新竹，竹科已經是世界級的城市，該放下藍綠，未來大新竹首長人選也不是誰說了算，更不是因人設事，而是人民來決定。