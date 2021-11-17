高雄壽山動物園的明星動物非洲象「阿里」，與從小照顧牠的前保育員張永興，共譜40年人象情。2年前張永興退休後，至今還沒有人可和阿里共處一室，壽山動物園表示，張永興每月至少回動物園一次安撫阿里，保育員才能清理象舍。

非洲象阿里5歲自美國來到壽山動物園，遇到的第一個保育員就是張永興，一人一象朝夕相處40年，默契絕佳。張永興退休後重回動物園，也可見阿里對著張永興不斷捲鼻撒嬌，出聲疾呼表達熱烈歡迎。

事實上非洲象並非想像中的溫馴，非洲象個性較神經質，容易受驚嚇、警戒心高、不輕易讓人靠近，就算是有靈性又愛撒嬌的阿里，也只有張永興可以近身餵食，其他人只能隔著牆保持安全距離。

根據《聯合新聞網》報導，照顧非洲象的日常起居很不容易，阿里會認人、會記仇，也會測試保育員，所以保育員需每天親手餵食青菜、水果，增加與阿里互動的時間，才能一點一滴建立默契。

重約5公噸的阿里體型大食量也大，每天要吃上百公斤的食物，排泄物更重達100公斤，保育員除了每天要清理幾十公斤的糞便外，更要趁張永興每月回動物園幫阿里洗澡的時機，出動逾10人幫忙鏟屎，執行象舍大掃除。