中國商人張玉婧因於2019年擅闖美國前總統川普的海湖俱樂部並對特勤局探員撒謊而被判刑。聯邦當局表示，張玉婧服刑完畢後，又在美國待了約兩年，這個週末才終於離美。

張玉婧是於2019年3月底闖入川普的度假俱樂部。她服完8個月徒刑後，於同年12月被移交給移民官。移民當局告訴「邁阿密前鋒報」（Miami Herald），受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，張玉婧被留在佛州沼澤郡拘留中心（Glades County Detention Center），延誤了驅逐出境的時間，她在那裡待的時間是她刑期的3倍。

當時33歲的張玉婧跑到海湖俱樂部（Mar-a-Lago），聲稱要「見總統及第一家庭成員，只是想和他們交個朋友」。不採信這個說法的法官問她是否真以為自己能見到川普一家，她放聲大笑，並說她也希望見見其他人。

之後，張玉婧告訴美國聯邦地區法院法官阿特曼（Roy Altman），川普曾告訴記者說自己有邀請張玉婧到海湖俱樂部。但阿特曼表示，這也是謊言。

張玉婧的行事動機不明，但法官表示，她顯然不止想搏一個能拍到川普的機會而已。

張玉婧在服刑期滿但仍被美國移民官拘留之際，愈來愈急切地希望盡快返回中國。邁阿密前鋒報提到，張玉婧2020年12月曾遞交請願書，盼加快程序，但未成功。

根據法院文件，張玉婧用英文寫道，她被拘留在沼澤郡拘留中心，沒錢打電話給在中國的家人，需要律師幫她爭取自由及回家。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1101115